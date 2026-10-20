"Не думаю, что должна": Венс высказался против вступления Украины в НАТО

Вице-президент США Джей Ди Венс высказался о вступлении Украины в НАТО. По его мнению, страна не должна вступать в альянс.

Американский политик озвучил такую позицию в интервью программе 2WAY TONIGHT.

Почему Венс выступает против вступления Украины в НАТО?

Венс подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет соглашения с Киевом в рамках Североатлантического альянса.

Я не думаю, что Украина должна вступать в НАТО. Я считаю, что это страна, достойная восхищения, прекрасная страна со множеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но по некоторым вопросам наши позиции будут расходиться,

– заявил Джей Ди Венс.

Помимо евроатлантической интеграции вице-президент США затронул тему ударов по российской инфраструктуре. Политик категорически подчеркнул, что Украина должна прекратить атаки на российские энергетические объекты.

Ранее чиновник уже призывал прекратить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям России, объясняя это риском роста цен на топливо для американцев.

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент также не стал называть Украину союзником, ограничившись перечнем предоставленной военной помощи и разведданных.