Американський політик озвучив таку позицію в інтерв'ю для 2WAY TONIGHT.

Чому Венс виступає проти вступу України до НАТО?

Венс підкреслив, що Сполучені Штати не мають угоди з Києвом у межах Північноатлантичного альянсу.

Я не думаю, що Україна повинна вступати до НАТО. Я вважаю, що це країна, дуже гідна захоплення, прекрасна країна з безліччю чудових людей. Ми співпрацюватимемо з деяких питань, але в деяких питаннях наші позиції будуть розходитись,

– заявив Джей Ді Венс.

Окрім євроатлантичної інтеграції, віцепрезидент США торкнувся теми ударів по російській інфраструктурі. Політик категорично підкреслив, що Україна мусить припинити атаки на російські енергетичні об'єкти.

Раніше посадовець уже закликав зупинити удари по нафтопереробних підприємствах Росії, пояснюючи це ризиком зростання цін на пальне для американців.

Крім того, міністр фінансів США Скотт Бессент також не став називати Україну союзником, обмежившись переліком наданої військової допомоги та розвідданих.