НАТО не готово вступать в бой: что Украине даст подписание заявления на вступление в Альянс
Украина подала официальное заявление на вступление в НАТО. Это начало дискуссий, которые продемонстрируют, какие страны Альянса будут противиться нашему членству.
Такие, к сожалению, будут. Нам придется приложить немало усилий, чтобы убедить эти государства поддержать нас. Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк.
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Важно продвинуть гарантии безопасности
По словам Антонюка, стоит вспомнить Финляндию и Швецию. Да, Турция выступала против их вступления, однако с помощью США Эрдоган получил преференции и поддержал решение.
Сегодня популярность Украины выросла в разы. Наши ВСУ – это нечто очень фантастическое в глазах очень многих политиков разных стран,
– подчеркнул он.
Однако важно понимать: ближайшие несколько лет нас в НАТО не примут. Но уже зародившаяся дискуссия позволит продвинуть определенные гарантии безопасности стран, которые в свое время были подписантами "Будапештского меморандума". Прежде всего речь идет о Британии и США. Это страны, которые обладают ядерным оружием.
"Нам нужен ядерный зонтик этих стран, в том числе и НАТО", – подчеркнул политолог.
Антонюк считает, что НАТО пока не готово вступать в поединок с Украиной. А вот Великобритания, которую представляют Борис Джонсон и Лиз Трасс, озвучила позицию относительно применения ядерного оружия Россией – будет зеркальный ответ.
Это дает нам определенные надежды, что у нас есть какие-то предохранители против абсолютно бесшабашной позиции Владимира Путина,
– объяснил политолог.
Вместе с тем было бы неплохо, чтобы промежуточные этапы были оформлены хотя бы в такие гарантии безопасности, которые позволят нам быстрее выбить врага с наших территорий и, соответственно, развивать тему нашего членства на условиях победителя.
"Тогда у этой истории будет несколько иная окраска", – убежден Антонюк.
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Когда Украина может вступить в НАТО
Политолог подчеркнул, что вступление Украины в НАТО следует рассматривать не с позиции лет, а с позиции алгоритмов. Это однозначно произойдет после того, как мы победим противника.
Мы уже являемся геополитическим игроком, а после нашей победы наш вес, наше слово, наш рейтинг в целом в мире будет однозначно другим, чем он есть сегодня,
– подытожил политолог.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Переговоры продолжались уже некоторое время, и сегодня Альянс уже готов по-другому воспринимать Украину.
- Лидеры 9 стран НАТО в Восточной и Центральной Европе отреагировали на попытку России аннексировать украинские территории. Президенты заявили, что поддерживают суверенитет нашего государства и призвали к увеличению военной помощи Украине. Кроме того, они акцентировали внимание на поддержке решения Бухарестского саммита НАТО 2008, на котором тогдашний Генсек Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина и Грузия в будущем станут членами НАТО.
- В Пентагоне назвали обязательное условие вступления Украины в Североатлантический альянс. Главное – коллективное решение всех государств-членов.