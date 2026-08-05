Альтернативы нет: в МИД прокомментировали слова Залужного о НАТО

В понедельник, 3 августа, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. В Министерстве иностранных дел отреагировали на слова дипломата.

Слова Залужного были вырваны из контекста. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в комментарии журналистам, передает 24 Канал.

Что сказали в МИД?

Тихий отметил, что слова посла о перспективах вступления Украины в НАТО были вырваны из контекста и вызвали резонанс. Он уточнил, что в полной цитате речь шла не о Североатлантическом альянсе, а прежде всего о JEF.

Обратите внимание! Объединенные экспедиционные силы (The Joint Expeditionary Force – JEF) – это экспедиционные силы, созданные в 2015 году. Лидером альянса является Великобритания. Помимо нее, членами JEF являются еще 9 стран: Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.



При необходимости они могут развернуть более 10 тысяч военнослужащих для проведения гуманитарных миссий или боевых операций. JEF могут действовать самостоятельно, но также могут быть развернуты в поддержку НАТО или в составе миротворческих сил ООН. Все страны-участницы альянса также являются членами НАТО.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что вопросами вступления в Североатлантический альянс занимается Миссия Украины при НАТО.

Чтобы предотвратить манипуляции, повторю нашу многолетнюю официальную позицию: курс Украины на вступление в Североатлантический альянс остается неизменным. На сегодняшний день нет другой действенной системы коллективной безопасности, кроме той, которая существует на основе Вашингтонского договора. Мы убеждены, что нет альтернативы членству Украины в НАТО, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве,

– заявил Тихий.

В то же время чиновник отметил, что европейская архитектура безопасности в будущем невозможна без Украины. По его мнению, осознание этой реальности будет способствовать взаимопониманию внутри Альянса относительно членства Киева.

Тихий убежден, что осознание важности нашей страны для НАТО растет. В качестве доказательства он привел итоговый документ саммита Альянса в Анкаре, где Украина признана контрибьютором евроатлантической безопасности.

Напомним, Валерий Залужный объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, НАТО не готово к современным вызовам. Генерал отметил, что Украина не может интегрироваться в Альянс, который, по его оценке, продолжает руководствоваться доктринами времен Второй мировой войны.

После этого полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в беседе с 24 Каналом прокомментировал заявление посла в Великобритании. Он подчеркнул, что Украине важно сотрудничать со странами НАТО, потому что они обладают технологиями, которые имеют критическое значение для Украины