В истории НАТО есть интересные случаи: могут ли Украину сейчас взять в Альянс

Западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден якобы может "продвинуть" заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс до конца своей каденции. Впрочем, есть нюанс относительно статуса временно оккупированных территорий.

При вступлении в Альянс сейчас ВОТ обязательно должны считаться территориями Украины, сказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ведь иначе это будет разрушать Вестфальскую систему международных отношений, которая образовывалась в 1648 году после 30-летней войны в Европе.

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"Украина – это уникальный случай"

В истории Североатлантического альянса было несколько уникальных случаев. Прежде всего речь идет о Германии, которая была разделена на Западную и Восточную. Восточную часть считали оккупированной, несмотря на это, Германия присоединилась к НАТО. Впрочем, она имела линию боестолкновения, пересечение которой считалось агрессией.

Еще один интересный случай в истории Североатлантического альянса – Греция и Турция. Кипр в 1960 году стал независимым государством, но в июле 1974 года войска Турция вторглись на остров и сейчас турки контролируют около 36% его территории. Международное сообщество считает Северную часть Кипра оккупированной Турцией. Несмотря на это, Турция является членом Альянса.

Итак, примеры есть, но Украина – это уникальный случай. Он не касается ни одного из этих случаев исторического формата и только США не смогут решать этот вопрос,

– сказал Коваленко.

Он отметил, что решение о присоединении Украины должен коллективно принимать весь Альянс. В то же время если Украину даже и будут принимать в состав НАТО с временно оккупированными территориями, то должен быть полностью прописан порядок использования статей коллективной безопасности, касающихся применения сил и средств Альянса для защиты страны. А также соответственно статус временно оккупированных территорий.

То есть не признание их (временно оккупированных территорий – 24 Канал) частью Украины – не устраивает саму Украину. Здесь диссонанс – или мы вступаем в границах 1991 года в Альянс, или никак,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

К слову, по мнению бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, только государства-члены Альянса могут решить, может ли вступить в НАТО, если часть ее территорий будет оккупирована.

Заметим, что большинство стран-членов НАТО считают, что вступление Украины в Альянс невозможно без полного, длительного прекращения огня и четкой линии на карте, которая бы определяла, на какую часть территории распространяется положение о взаимной обороне.