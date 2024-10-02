Під час вступу до Альянсу зараз ТОТ обов'язково повинні вважатися територіями України, сказав 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Адже інакше це руйнуватиме Вестфальську систему міжнародних відносин, яка утворювалась в 1648 році після 30-річної війни в Європі.

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"Україна – це унікальний випадок"

В історії Північноатлантичного альянсу було декілька унікальних випадків. Насамперед йдеться про Німеччину, яка була розділена на Західну та Східну. Східну частину вважали окупованою, попри це, Німеччина приєдналася до НАТО. Втім, вона мала лінію боєзіткнення, перетин якої вважався агресією.

Ще один цікавий випадок в історії Північноатлантичного альянсу – Греція та Туреччина. Кіпр у 1960 році став незалежною державою, але у липні 1974 року війська Туреччина вторглися на острів й нині турки контролюють близько 36% його території. Міжнародна спільнота вважає Північну частину Кіпру окупованою Туреччиною. Попри це, Туреччина є членом Альянсу.

Отже, приклади є, але Україна – це унікальний випадок. Він не стосується жодного з цих випадків історичного формату й тільки США не зможуть розв'язувати це питання,

– мовив Коваленко.

Він наголосив, що рішення щодо приєднання України повинен колективно ухвалювати весь Альянс. Водночас якщо Україну навіть й будуть приймати до складу НАТО з тимчасово окупованими територіями, то має бути повністю прописаний порядок використання статей колективної безпеки, які стосуються застосування сил та засобів Альянсу для захисту країни. А також відповідно статус тимчасово окупованих територій.

Тобто не визнання їх (тимчасово окупованих територій – 24 Канал) частиною України – не влаштовує саму Україну. Тут дисонанс – або ми вступаємо в кордонах 1991 року в Альянсу, або ніяк,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

До слова, на думку колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, лише держави-члени Альянсу можуть вирішити, чи може вступити до НАТО, якщо частина її територій буде окупована.

Зауважимо, що більшість країн-членів НАТО вважають, що вступ України до Альянсу неможливий без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка б визначала, на яку частину території поширюється положення про взаємну оборону.