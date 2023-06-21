Вдохновляет Швеция: в Пентагоне заявили, что у Украины будет собственный путь вступления в НАТО
У Украины будет свой личный путь вступления в НАТО. Сейчас США вдохновляет то, как движется в Альянс Швеция.
Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, информирует 24 Канал. По ее словам, на сегодняшний день Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы Украина получила все необходимое на фронте.
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У Украины будет собственный путь вступления в НАТО
Что касается Украины, то у нее будет свой собственный путь к вступлению в НАТО,
– заявила Сингх.
Таким образом, сейчас США вдохновляет то, как двигается в НАТО Швеция.
Представительница Пентагона подчеркнула, что США сосредоточены на том, чтобы у украинской армии было все необходимое для борьбы с российским врагом.
"Сейчас наши усилия сосредоточены на пакетах безопасности, которые мы предоставляем еженедельно или около того, и на том, что мы можем предоставить им на поле боя, а также в чем они нуждаются немедленно", – рассказала Сингх.
Путь Украины в НАТО: что известно
- Недавно посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что ожидает услышать на саммите конкретные планы вступления Украины в Альянс. В то же время она понимает, что вхождение Украины в НАТО во время войны маловероятно.
- Однако в НАТО уверяют, что на саммите в Вильнюсе Украина станет на шаг ближе к Альянсу. В то же время Киев настаивает, что Украина хочет стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина хочет вступить в НАТО сразу после Швеции и по такому же сценарию. Он подчеркнул, что любое решение в странах НАТО и ЕС принимается консенсусом.
- К слову, Украина уже заручилась поддержкой Франции, Германии, Польши и стран Балтии. Однако США якобы не намерены как-то упрощать процедуру вступления Украины в НАТО. Такую позицию высказал американский президент Джо Байден.