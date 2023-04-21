Единственная гарантия безопасности – 5 статья НАТО: какие перспективы вступления Украины в Альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, и получил подтверждение. Это означает, что НАТО рассматривает в перспективе членство Украины в Альянсе.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Однако он отметил, что сейчас мы конкурируем с руководством НАТО по вопросу, как быстро это может произойти.

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Формула найдена

Он предположил, что саммите в Вильнюсе Украину еще не примут в Альянс. Однако Киев хотел бы получить определенную форму заверений не о будущем, которое нас ждет в НАТО. Украина считает, что пора достичь консенсуса в НАТО о том, в каком году ей пришлют приглашение в Альянс.

В какой форме это решение будет – предмет дискуссии, которая ведется внутри НАТО относительно Украины. И этот документ должен удовлетворить одновременно страны НАТО и Киев,

– заметил Божко.

Если Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите в Вильнюче, это будет означать, что такая взаимовыгодная формула найдена.

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Украина настаивает на гарантиях безопасности

В то же время, Украина настаивает на гарантиях своей безопасности еще на пути к вступлению в НАТО.

Однако политический эксперт подчеркнул, что не существует никаких гарантий безопасности в мире, кроме 5 статьи НАТО, которая применяется только к странам-членам Альянса. При этом даже не автоматически.

Поэтому не стоит говорить о том, что Украине еще до вступления в НАТО будут предоставлены гарантированные обещания защищать ее раньше времени. В таком случае это будет дискуссия не с НАТО, а допустим с США. О том, что до вступления в Альянс Украина получит гарантии безопасности, после окончания войны, от Соединенных Штатов,

– отметил собеседник.

Именно такую модель США предложили Финляндии и Швеции на период до вступления в НАТО.

"Непосредственно от блока НАТО Украина вряд ли дождется предметного разговора о предварительных гарантиях. Нам могут сказать о сроках вступления, параметрах. Но нам важно, чтобы о них сказали предметно и конкретно, а не как об абстрактной евроатлантической перспективе Украины", – подчеркнул глава Центра. политических студий "Доктрина".

В евроатлантической перспективе Украины уже никто не сомневается. Однако нам нужно получить определенную "дорожную карту". И план членства в НАТО не может его заменить.

"Поэтому это долгосрочный механизм, который стоило принимать еще в 2008 году и он бы имел 10 - 12 лет реализации. Тогда это было реалистично, но сейчас мы хотим говорить с НАТО о значительно более коротком сценарии", - резюмировал Ярослав Божко.

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