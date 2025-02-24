Вопрос вступления Украины в НАТО пока не рассматривается, – Волц

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что вступление Украины в НАТО пока не рассматривается. Вместо этого он хочет, чтобы европейские союзники активизировали свои усилия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение репортера Белого дома в CNN Алейны Трин в соцсети X.

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Может ли Украина стать членом НАТО

Советник президента США Майкл Волтц заявил, что обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО пока не ведется.

Это не рассматривается,

– сказал он.

В то же время, по словам Волца, гарантии безопасности для "будущего Украины" со стороны европейских стран – это другая дискуссия. Он подчеркнул, что Белый дом ожидает от Европы, в частности от Франции и Великобритании, активных действий в поддержке Украины в условиях войны с Россией.

К слову, 23 февраля в рамках форума "Украина. Год 2025" Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО это важная гарантия безопасности для Украины. По словам президента, пока решение не принято, но Украина оставит этот вопрос на столе.

К тому же Зеленский сказал, что готов покинуть пост президента ради мира в Украине, в частности в обмен на вступление нашей страны в НАТО.