Не верьте сказкам, Украина никогда не станет членом НАТО, – Залужный

Посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный, заявил, что не считает реалистичной перспективу вступления Украины в НАТО, несмотря на закрепленный в Конституции курс на членство в Альянсе. Вместо этого он видит будущее системы безопасности Украины в новых европейских военных союзах.

Об этом Валерий Залужный заявил в ходе дискуссии по вопросам евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве, сообщает 24 Канал.

Почему Залужный считает, что Украина не станет членом НАТО?

По словам дипломата, он много лет работал над внедрением стандартов НАТО в украинской армии, однако не верит, что Украина станет членом Альянса.

"Я очень хорошо знаю НАТО. Где-то 12 лет, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки, что вот-вот мы вступим в НАТО. Но, к сожалению, мы никогда в него не вступим!

– заявил Залужный.

Он объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, НАТО не готово к современным вызовам. Генерал отметил, что невозможно интегрироваться в организацию, которая, по его оценке, продолжает руководствоваться доктринами времен Второй мировой войны.

Кроме того, Залужный критически оценил нынешний потенциал Альянса. Он предположил, что НАТО еще долго будет меняться медленными темпами, тогда как Украина уже накопила уникальный боевой опыт.

В то же время дипломат подчеркнул, что Украине необходимо продолжать сотрудничество со странами НАТО, ведь именно они обладают критически важными технологиями, в частности в сфере противоракетной обороны и космических возможностей.

Говоря о гарантиях безопасности, Залужный заявил, что более перспективным направлением считает формирование европейского военно-безопасностного блока. Также он положительно оценил возможность присоединения Украины к Объединенным экспедиционным силам (JEF), отметив, что этот механизм может стать эффективной частью будущей системы безопасности Украины.

В то же время генерал выразил сожаление, что Украина пока не работает над вступлением в JEF.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что вопрос вступления Украины в Альянс пока не актуален из-за позиции таких стран, как США, Германия, Словакия и Венгрия. Основными препятствиями для членства, по словам чиновника, являются политическое влияние России и опасения части союзников по поводу эскалации конфликта.