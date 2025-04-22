Если мы отказываемся, то что получаем взамен, – Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Владимир Зеленский высказался о желании России зафиксировать в потенциальном мирном соглашении отказ Украины от вступления в НАТО. Глава государства спросил, от чего в таком случае отказывается страна-агрессор.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время брифинга.

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Что сказал Зеленский о желании России относительно Украины и НАТО

Владимир Зеленский отметил, что никто из стран, которые находятся вне НАТО, не могут накладывать вето на будущее членство Украины в Альянсе.

"Россия – вне НАТО. Россия, кроме того, что преступник, агрессор, – участник этой войны, она не может говорить о гарантиях безопасности для Украины, она их нарушает", – объяснил глава государства.

Президент также уверен, что диалог России и США относительно членства Украины в НАТО есть.

И если хотят (Россия – 24 Канал) зафиксировать (в мирном соглашении – 24 Канал), что Украина отказывается от НАТО... у меня вопрос очень прямой: отказаться от НАТО – это гарантии безопасности?

– спросил Зеленский.

Он отметил, что в случае, если бы Соединенные Штаты попросили бы отказаться Украину от вступления в НАТО, то тогда бы он задал вопрос: а что на замену членству Украины в Альянсе. То есть, какие будут гарантии безопасности, и дальше происходит диалог. С Россией такого же пока нет.

"Если мы отказываемся от НАТО, от чего отказывается Россия? Раньше они говорили, что они пошли в Украину защищать безопасность своего государства, потому что НАТО приближается. Если НАТО не приближается, что будет предлагать Россия? Что они предлагают? Вы откажитесь (от вступления в НАТО – 24 Канал) – это угроза. Угроз россиян не боимся", – сказал Зеленский.

К слову, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что путь Украины в Альянс является необратимым. В частности, чиновник напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году Киев заверили относительно будущего вступления, хотя приглашение и не предоставили.