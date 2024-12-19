Украина не ожидает приглашения в НАТО, а борется за это право, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее надежной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Он также отметил, что Киев не ожидает приглашения от кого-то приглашения.

Сообщает корреспондент 24 Канала со ссылкой на Владимира Зеленского во время встречи с журналистами в Брюсселе. Президент также отметил, что хотя Украина получает санкционные, финансовые и военные пакеты поддержки, этого недостаточно для обеспечения безопасности от России.

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Ожидает ли Украина приглашения в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что членство в НАТО является самой надежной гарантией безопасности для Украины.

Гарантии у нас есть санкционные, финансовые, по пакетам по оружию. Сегодня Джорджа Мелони (премьер-министр Италии – 24 канал) сказала о следующем пакете поддержки для Украины. Всего этого недостаточно, чтобы гарантировать, что Путин не придет снова. Лучшее – это сильная армия, самая большая в Европе. Ограничить силу нашей армии мы не имеем права. Но сильные гарантии – это Альянс. Сильная экономика. Пока война у нас есть большой дефицит в бюджете, 40 – 42 миллиарда гривен,

– заявил Зеленский.

На вопрос журанлистов, ожидает ли Киев приглашения в НАТО, учитывая скептическое отношение к этому как в будущей команде Дональда Трампа, так и в нынешней администрации Белого дома, президент отметил, что Украина ведет борьбу за это право.

"Мы ни от кого не ожидаем, мы боремся за это право. Каждое такое решение очень сложная часть истории нашего государства. Поэтому мы не можем ни от кого ожидать, мы можем делать максимум, чтобы это получилось у нас", – подчеркнул президент.