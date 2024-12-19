Повідомляє кореспондент 24 Каналу з посиланням на Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами у Брюсселі. Президент також зауважив, що хоча Україна отримує санкційні, фінансові та військові пакети підтримки, цього недостатньо для гарантування безпеки від Росії.

Дивіться також Україна не зменшуватиме чисельність армії, навіть на шляху до НАТО, – Зеленський

Чи очікує Україна запрошення в НАТО

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що членство в НАТО є найнадійнішою гарантією безпеки для України.

Гарантії у нас є санкційні, фінансові, щодо пакетів по зброї. Сьогодні Джорджа Мелоні (прем'єр-міністр Італії – 24 канал) сказала про наступний пакет підтримки для України. Всього цього недостатньо, щоб гарантувати, що Путін не прийде знову. Найкраще – це сильна армія, найбільша в Європі. Обмежити силу нашої армії ми не маємо права. Але сильні гарантії – це Альянс. Сильна економіка. Поки війна у нас є великий дефіцит в бюджеті, 40 – 42 мільярди гривень,

– заявив Зеленський.

На запитання журанлістів, чи очікує Київ запрошення до НАТО, враховуючи скептичне ставлення до цього як у майбутній команді Дональда Трампа, так і в нинішній адміністрації Білого дому, президент зазначив, що Україна веде боротьбу за це право.

"Ми ні від кого не очікуємо, ми боремось за це право. Кожне таке рішення дуже складна частина історії нашої держави. Тому ми не можемо ні від кого очікувати, ми можемо робити максимум, щоб це вийшло у нас", – наголосив президент.