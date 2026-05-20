Надо принимать эксклюзивность, – Буданов выступил за ускоренное вступление Украины в ЕС
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов призвал поддержать ускорение вступления Украины в Евросоюз. Ведь ни одна из стран не сталкивалась с реалиями полномасштабной войны на пути к членству.
Об этом Кирилл Буданов сказал во время онлайн-заседания Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины.
Что сказал Буданов относительно ускоренного вступления Украины в ЕС?
Кирилл Буданов отметил, что Украина должна как можно быстрее стать членом Европейского Союза. Он отметил, что ни одна другая страна не проходила путь в ЕС в условиях полномасштабной войны.
По его словам, европейским партнерам стоит учитывать эту особенность и способствовать ускоренному вступлению Украины. Также он подчеркнул, что интеграция Украины в ЕС и развитие экономики станут взаимовыгодной инвестицией.
Украина не может ждать десятилетиями этого события (вступление в ЕС – 24 Канал). И, извините, но надо принимать эксклюзивность Украины в этом случае,
– считает Кирилл Буданов.
Кстати, эксперт по вопросам евроинтеграции, соучредитель инициативы Get Ready for Europe Оливье Уиллокс отметил в эфире 24 Канала, что Украине нужен баланс между символической скоростью и практической готовностью к вступлению в ЕС. По мнению эксперта, поспешное вступление может создать проблемы с адаптацией к европейским стандартам.
Что говорят о вступлении Украины в ЕС?
Вступление Украины в ЕС и новый пакет санкций против России обсудят во время нового заседания Европейского совета. Оно состоится 18 – 19 июня в Брюсселе.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина намерена открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению в ЕС. По словам президента, наша страна технически готова к этому.
В то же время издание FT писало, что Франция и Германия предлагают Украине ассоциированное членство в ЕС без права голоса, но с местами в институтах Евросоюза. В то же время Еврокомиссия рассматривает концепцию обратного расширения, но она критикуется за подрыв принципов ЕС.