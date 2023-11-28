Изменились реалии ЕС: Клочок назвал главные вызовы, которые нужно преодолеть

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 8 ноября сообщила, что Европейская комиссия рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС. Наша страна добилась успеха в реформах, однако впереди много задач, которые нужно выполнить.

Нам нужно осознать, что в Европейском Союзе мы будем не раньше 2030 года. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, добавив, что такое заявление ранее озвучил глава Европейского совета, который был в Украине с официальным визитом.

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Какие вызовы предстанут перед Украиной

Следует понимать, что нам нужно будет проводить реформы еще минимум 7 лет. Более того, по словам Клочка, ситуация с Венгрией, Словакией, Румынией и еще рядом стран указывает на то, что они нас там не ждут. Все по одной простой причине – распределение средств.

Изменились обстоятельства и реалии Европейского Союза. Там понимают, что из-за войны России в Украине они вынуждены распространять Европейский Союз на Восток Европы,

– рассказал Клочок.

Поэтому перед нами будут вызовы, а именно сопротивление от определенных стран и с ними нужно будет работать, выходить на договоренности, понять, по какой модели нужно строить экономику.

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Следует понимать, что наши проблемы могут стать нашими возможностями. Некоторые шаги могут быть ошибочными, но их надо делать. Средства Европейского Союза будут перераспределяться, есть то, от чего Украина может отказаться на первом этапе в пользу других стран, ведь мы только стали членами ЕС.

Нашим властям нужно выдержать дипломатический предел, потому что иногда мы его переходим и это нам вредит. Надо выбрать четкий баланс понимания: где это можно, а где нет,

– заметил Клочок.

Следовательно, надо надеяться, что процесс нашей интеграции в ЕС будет иметь больше хороших новостей, чем плохих, хотя они также будут. Например, история с блокировкой украинской границы польскими перевозчиками – это одна из частей нашей Евроинтеграции.

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