Нам треба усвідомити, що в Європейському Союзі ми будемо не раніше 2030 року. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що таку заяву раніше озвучив голова Європейської ради, який був в Україні з офіційним візитом.

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Які виклики постануть перед Україною

Варто розуміти, що нам треба буде проводити реформи ще мінімум 7 років. Щобільше, за словами Клочка, ситуація з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та ще низкою країн вказує на те, що вони нас там не чекають. Все через одну просту причину – поділ коштів.

Змінилися обставини й реалії в Європейському Союзі. Там розуміють, що через війну Росії в Україні вони вимушені поширювати Європейський Союз на Схід Європи,

– розповів Клочок.

Тому перед нами будуть виклики, а саме спротив від певних країн і з ними потрібно буде працювати, виходити на домовленості, зрозуміти за якою моделлю треба будувати економіку.

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Варто розуміти, що наші проблеми можуть стати нашими можливостями. Певні кроки можуть бути хибними, але їх треба робити. Кошти Європейського Союзу будуть перерозподіляти, є те, від чого Україна може відмовитись на першому етапі на користь інших країн, адже ми тільки стали членами ЄС.

Нашій владі треба витримати дипломатичну межу, бо інколи ми її переходимо й це нам шкодить. Треба вибрати чіткий баланс розуміння: де це можна, а де ні,

– зауважив Клочок.

Відтак треба сподіватися, що процес нашої інтеграції до ЄС матиме більше хороших новин, ніж поганих, хоча вони також будуть. Наприклад, історія з блокуванням українського кордону польськими перевізниками – це також одна із частин нашої Євроінтеграції.

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