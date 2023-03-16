Украина должна получить мощные гарантии безопасности, – эстонский евродепутат о членстве в ЕС
Могут пройти годы, прежде чем Украина станет членом НАТО и ЕС. Однако сначала она должна получить мощные гарантии безопасности.
Об этом в эксклюзивном комментарии для 24 Канала рассказал эстонский политик, вицепредседатель Комитета иностранных дел Европарламента Урмас Паэт.
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Украина должна получить мощные гарантии безопасности
Эстонский политик поддерживает инициативу начать переговоры о вступлении Украины в ЕС как можно быстрее. В Европарламенте он представляет группу Renew Europe.
Это очень важный сигнал для украинской власти и народа, который борется за свободу всей Европы. Мы должны использовать импульс. Параллельно с этим важно, что Украина получит мощные гарантии безопасности сразу после победы в войне,
– заметил евродепутат.
Он подытожил, что могут пройти годы, прежде чем Украина полностью присоединится к ЕС и НАТО, но гарантии безопасности должны быть введены быстрее.
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Вступление Украины в ЕС: коротко
- Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. 23 июня ей официально предоставили статус кандидата.
- 6 марта Украина выполнила все 7 рекомендаций ЕС. В частности, перед этим назначили нового директора НАБУ Семена Кривоноса.
- Евросоюз согласился предоставить нашему государству промежуточную оценку выполнения критериев, полученных со статусом кандидата. Этот шаг Брюсселя должен ускорить переговоры по поводу вступления в ЕС.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что начать эти переговоры в 2023 году – цель Украины.