Украина должна получить мощные гарантии безопасности, – эстонский евродепутат о членстве в ЕС

Могут пройти годы, прежде чем Украина станет членом НАТО и ЕС. Однако сначала она должна получить мощные гарантии безопасности.

Об этом в эксклюзивном комментарии для 24 Канала рассказал эстонский политик, вицепредседатель Комитета иностранных дел Европарламента Урмас Паэт.

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Украина должна получить мощные гарантии безопасности

Эстонский политик поддерживает инициативу начать переговоры о вступлении Украины в ЕС как можно быстрее. В Европарламенте он представляет группу Renew Europe.

Это очень важный сигнал для украинской власти и народа, который борется за свободу всей Европы. Мы должны использовать импульс. Параллельно с этим важно, что Украина получит мощные гарантии безопасности сразу после победы в войне,

– заметил евродепутат.

Он подытожил, что могут пройти годы, прежде чем Украина полностью присоединится к ЕС и НАТО, но гарантии безопасности должны быть введены быстрее.

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