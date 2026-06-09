Последний барьер по ЕС: какое условие Венгрии до сих пор остается нерешенным для Украины

Киев и Будапешт приблизились к компромиссу по ключевым условиям евроинтеграции, согласовав большую часть требований Венгрии. Однако один вопрос все еще остается открытым, несмотря на согласие сторон продолжить переговорный процесс.

Об этом пишет Суспильне.

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Какое требование Венгрии к Украине остается нерешенным?

Украина и Венгрия смогли достичь значительного прогресса в переговорах по евроинтеграции, согласовав 10 из 11 требований, которые выдвигал Будапешт. Несмотря на это, одна ключевая тема все еще остается нерешенной, однако это не помешало Венгрии согласиться на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.

Речь идет о вопросе представительства национальных меньшинств в Верховной Раде. Его временно вынесли за пределы основного пакета договоренностей, однако стороны договорились продолжить консультации и обратиться в Совет Европы и ОБСЕ для получения правовых разъяснений относительно возможных механизмов реализации.

По информации источников Общественного, вопрос может снова стать предметом обсуждения уже в рамках первого переговорного кластера, который охватывает, в частности, сферу прав человека.

Также сообщается, что другие страны ЕС могут выдвигать дополнительные условия. В частности, Болгария планирует поднять тему защиты образовательных прав своего национального меньшинства в Украине, что потенциально может стать новым элементом переговорного процесса.

В ближайшее время послы ЕС должны согласовать переговорную позицию по первому кластеру, которая определит перечень промежуточных и конечных требований к Украине. В ряде стран Евросоюза уже действуют механизмы представительства меньшинств, в частности специальные квоты в парламенте, что может стать ориентиром для дальнейших обсуждений.

Напомним, после 17 месяцев блокирования Венгрия согласилась разблокировать дальнейшее движение Украины в ЕС, что открывает возможность перехода к переговорным кластерам, хотя не гарантирует быстрого вступления. В Киеве это решение рассматривают как результат дипломатической работы и договоренностей по чувствительному вопросу прав венгерского меньшинства на Закарпатье, которое ранее использовалось как основание для вето.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что это решение означает переход к новому этапу отношений между Украиной и Венгрией, где вместо блокировок формируется формат практического диалога. Он отметил, что урегулирование спорных вопросов за столом переговоров может стать основой для более стабильного партнерства, а также подчеркнул важность гарантий безопасности для Украины и других стран Европы, которые будут содержать юридическое обязательство.