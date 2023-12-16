Венгрия может жестко ветировать переговоры по вступлению Украины в ЕС: Сиярто назвал единственное условие

Петер Сиярто назвал решение Венгрии не участвовать в голосовании по поводу начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе "лучшим". По его мнению, таким образом, Будапешт освободил себя от ответственности и последствий.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто отреагировал на начало переговоров о вступление Украины в ЕС. Он заявил, что Евросоюз принял "принципиальное" решение по нашему государству, которое якобы не имеет "практического значения".

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Сиярто пригрозил жестким вето

Глава МИД Венгрии заявил, что до сих пор существуют причины, по которым Будапешт все еще не поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Он дал понять, что Венгрия может ветировать переговорные процессы.

Если во время подготовки к настоящим переговорам Брюссель захочет навязать в реальные переговорные рамки невыгодные для нас вещи – ну тогда придется использовать жесткое вето.

– заявил Сиярто.

Таким образом, Венгрия может заблокировать переговоры, если сочтет, что они якобы могут нанести Будапешту "убытки".

Что говорят эксперты об отношениях Венгрии и Украины