"Мы не против, но мы не согласны": Орбан сделал заявление о переговорах о членстве Украины в ЕС
Источник:Kossuth
Виктор Орбан в очередной раз сделал заявление о членстве Украины в ЕС. Он против этого и считает, что вопрос не нужно выносить на повестку дня.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает отложить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на повестку дня саммита в декабре. Он убежден, что ясно, что согласия среди стран не будет.
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Венгрия не имеет права вето
Орбан отметил, что Венгрия будет блокировать решение.
Мы не против этих решений, мы просто не согласны с другими странами-членами. Если мы согласны, то позиция ЕС есть, если нет, то ее нет,
– сказал Виктор Орбан.
Он также считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии. Именно поэтому не должны быть поставлены на повестку дня.
Орбан убежден, что вопрос нельзя поставить на повестку дня, ведь он уже обсуждался и были достигнуты определенные договоренности. Премьер-министр Венгрии добавил, что соответствующее предложение не подготовлено. Следовательно, переговоры о вступлении не следует начинать.
По его словам, есть много вопросов, на которые мы не знаем ответов, ведь Украина находится в состоянии войны, и ее правовая система работает иначе. Орбан заявил, что ЕС даже не может посчитать численность населения и сказать, насколько велика территория Украины, которую Евросоюз хочет включить в свои ряды, ведь, по его словам, "часть ее находится под военным контролем России".
Его беспокоит вопрос финансирования
Премьер-министр Венгрии также уделил определенное внимание и вопросу финансирования. По его словам, невозможно знать, сколько средств придется потратить на развитие Украины.
Таким образом, страны-члены ЕС могут потерять ресурсы,
– подчеркнул Виктор Орбан.
По мнению премьер-министра, Европейский Союз должен сначала установить стратегическое партнерство с Украиной, но это произойдет "только через много лет". По его мнению, это приблизит Украину к сообществу.
По словам Орбана, если ЕС все еще хочет финансировать войну, ЕС должен решить, где взять на это деньги. Он отметил, что ЕС может подумать о создании фонда.
Заявления Орбана об Украине
- Виктор Орбан не раз отмечался своими неоднозначными заявлениями об Украине. Например, он в очередной раз заявлял, что Украина якобы не сможет победить Россию. Одиозный политик подверг критике западные страны за военную помощь нашему государству. Венгерский премьер назвал агрессию России против Украины недопустимой. В то же время он раскритиковал страны Запада за то, как они решили помогать нашему государству.
- Также Венгрия против начала переговоров по членству Украины в Европейском Союзе. Премьер заявил, что это – "четкая позиция страны". Премьер вспомнил спор между ЕС и Венгрией по поводу миллиардов евро от Брюсселя, замороженных для Будапешта. Но добавил, что этот вопрос никак не может быть связан с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.
- Премьер-министр Венгрии встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи венгерский политик назвал войну в Украине "военной операцией".