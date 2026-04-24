Первые переговоры о вступлении Украины в ЕС: в Bloomberg рассказали, когда они начнутся
- Лидеры ЕС заявили, что предварительные условия для начала переговоров с Украиной о членстве уже выполнены.
- Первые переговоры могут начаться в ближайшие недели или месяцы.
23 апреля на Кипре состоялся саммит лидеров ЕС. Они заявили, что предварительные условия для начала первого этапа переговоров с Украиной о членстве уже выполнены.
Первые переговоры о присоединении могут начаться в течение ближайших недель или месяцев. В то же время конкретная дата вступления Украины в ЕС пока не определена. Для сравнения, процесс вступления Хорватии– последней страны, которая присоединилась к Евросоюзу – длился около десяти лет Bloomberg.
Что известно о старте переговоров о членстве Украины в ЕС?
Возобновление дискуссий о расширении ЕС после разблокирования крупного кредита для Украины и согласования нового пакета санкций против России.
ЕС также рассматривает возможные изменения подхода к расширению. Германия предложила вариант "ассоциированного членства", предусматривающий постепенную интеграцию Украины в программы ЕС, но без права голоса.
Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина заслуживает только полноправного членства в ЕС, а не "символического".
Несмотря на политическую поддержку, многие страны ЕС не готовы ускорять процесс вступления, обычно занимающего годы. Среди причин – возможное влияние на бюджет ЕС, а также на аграрный и транспортный секторы.
Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что вступление новых стран в ЕС должно зависеть от их результатов и выполнения требований. По его словам, 2030 год может стать приблизительным ориентиром для расширения.
Ожидается, что смена правительства в Венгрии может разблокировать процесс вступления Украины в ЕС.
Предыдущий премьер Виктор Орбан тормозил переговоры. После его ухода ЕС надеется на активизацию формальной оценки готовности Украины к вступлению.
В ЕС признают, что даже после начала переговоров полное вступление может занять многие годы.
Дискуссия вокруг "ускоренного" вступления Украины в ЕС
- Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала отметил, что Украине не стоит рассчитывать на скорейшее членство. По его мнению, Киеву нужна более прагматичная стратегия переговоров с ЕС и более реалистичные ожидания.
- Он объясняет, что даже несмотря на возможное ослабление блокировки со стороны Венгрии, ключевые решения зависят, прежде всего, от Франции и Германии, которые не видят быстрого сценария вступления Украины.
- Также, по его словам, ЕС оценивает готовность Украины к реформам – в частности, судебной системы и правоохранительных органов – и считает этот процесс незавершенным.
- Денисенко подчеркивает, что сейчас важнее работать над постепенным сближением и промежуточными форматами сотрудничества, чем строить ожидания скорейшего вступления, например в 2027 году.