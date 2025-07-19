Экс-глава МИД Литвы объяснил, почему Украине не помогают вступить в Евросоюз

Украина уже преодолела долгий и трудный путь к членству в Европейском Союзе. С одной стороны госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что Украина должна войти в ЕС в 2030 году. Однако заявления, звучащие из Европы, оставляют все меньше надежды, что это будет возможно.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал 24 Каналу, как продвигается процесс вступления Украины в Евросоюз. Он сравнил путь нашей страны в ЕС с тем, который прошла Литва, прежде чем стать членом Европейского Союза.

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Что происходит в Брюсселе относительно вступления Украины в ЕС?

Ландсбергис отметил, что выглядит так, что Украина "строит самолет", но не видно, чтобы Европа что-то "строила".

Я наблюдал процесс вступления Литвы в Европейский Союз в 2004 году, я стал дипломатом именно тогда. Я видел, насколько заняты были не только литовцы, но и европейцы,

– подчеркнул он.

В Литву тогда, по словам экс-главы МИД, приезжало много людей, которые проверяли законы и было понятно, что "самолет строится" с обеих сторон – со стороны Литвы и Брюсселя, и мы должны встретиться где-то посередине.

Когда я сейчас приезжаю в Брюссель, это немного похоже на щебетание – вы слышите, что что-то происходит, но не видите много действий,

– объяснил он.

Поэтому, как отметил политик, когда говорят о дате вступления Украины в ЕС до 2030 года, очень хотелось, чтобы это было реальной датой. Однако для этого должно быть больше действий.

В то же время это, по его мнению, не означает, что Украина должна остановиться. Ей нужно продолжать реформы, но не ради Брюсселя, а ради себя.

Поэтому неправильно, что Брюссель не делает шаги навстречу. Очевидно, что мы находимся в виртуальной псевдореальности, когда кому-то говорят, что Украина может присоединиться к ЕС, но состоится ли ее вступление?

– подчеркнул Габриэлюс Ландсбергис.

Он добавил, что вряд ли кто-то что-то делает для этого. Это является определенным "профессиональным реслингом" в Брюсселе.

К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина вряд ли станет членом Европейского Союза в ближайшие 9 лет. А именно до завершения следующего бюджетного периода, который продлится до 2034 года. Мерц отметил, что для Украины сегодня приоритетным является приложение усилий для окончания полномасштабной войны, которую развязала Россия. После этого должно состояться восстановление Украины, которое продлится "несколько лет".