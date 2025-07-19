Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів 24 Каналу, як просувається процес вступу України в Євросоюз. Він порівняв шлях нашої країни до ЄС з тим, який пройшла Литва, перш ніж стати членом Європейського Союзу.

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Що відбувається в Брюсселі щодо вступу України в ЄС?

Ландсбергіс наголосив, що виглядає так, що Україна "будує літак", але не видно, щоб Європа щось "будувала".

Я спостерігав процес вступу Литви до Європейського Союзу у 2004 році, я став дипломатом саме тоді. Я бачив, наскільки зайняті були не тільки литовці, але й європейці,

– підкреслив він.

До Литви тоді, за словами ексглави МЗС, приїжджало багато людей, які перевіряли закони і було зрозуміло, що "літак будується" з обох боків – з боку Литви і Брюсселя, і ми маємо зустрітися десь посередині.

Коли я зараз приїжджаю до Брюсселя, це трохи схоже на щебетання – ви чуєте, що щось відбувається, але не бачите багато дій,

– пояснив він.

Тому, як зазначив політик, коли говорять про дату вступу України до ЄС до 2030 року, дуже хотілось, щоб це було реальною датою. Однак для цього має бути більше дій.

Водночас це, на його думку, не означає, що Україна має зупинитися. Їй потрібно продовжувати реформи, але не заради Брюсселя, а заради себе.

Тому неправильно, що Брюссель не робить кроки назустріч. Очевидно, що ми перебуваємо у віртуальній псевдореальності, коли комусь говорять, що Україна може приєднатися до ЄС, але чи відбудеться її вступ?

– наголосив Габріелюс Ландсбергіс.

Він додав, що навряд чи хтось щось робить для цього. Це є певним "професійним реслінгом" в Брюсселі.

До слова, канцлер Німеччини Фридрих Мерц заявив, що Україна навряд чи стане членом Європейського Союзу у найближчі 9 років. А саме до завершення наступного бюджетного періоду, який триватиме до 2034 року. Мерц наголосив, що для України сьогодні найпріоритетнішим є докладання зусиль для закінчення повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Після цього має відбутися відбудови України, яка триватиме "кілька років".