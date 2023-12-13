Будет поднимать ставки, – Чаленко сказал, может ли Венгрия помешать Украине вступить в ЕС

Во время заседания Европейского совета в Брюсселе 14-15 декабря станет известно, начнут ли с Украиной переговоры по вступлению в ЕС. Венгрия выступает против и продолжает блокировать принятие этого решения.

Еврокомиссия все-таки разморозила 10 миллиардов евро для Будапешта. Руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко сказал 24 Каналу, что страна будет дальше поднимать ставки, ведь хочет получить все 30 миллиардов, которые заблокированы.

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Что будет делать Венгрия дальше

Денежные средства, о которых говорит Виктор Орбан, были предусмотрены для Будапешта политикой сплочения Европейского Союза. В 2022 году из-за проблем с демократией, верховенством права, свободой слова – 22 миллиарда евро заблокировали. С тех пор страна сделала определенные шаги по реформированию судебной системы, но все процедуры до конца не завершены.

За это время деньги накапливались, поэтому по состоянию на декабрь 2023 года Венгрия должна получить уже 30 миллиардов евро.

Мы понимаем, что Венгрия будет блефовать дальше, но в то же время от страны поступают сигналы о том, что компромисс возможен. Решение будет приниматься непосредственно во время заседания, но даже его подготовка не означает, что мы можем гарантировать, каким будет голосование Венгрии,

– сказал Игорь Чаленко.

Следовательно, не стоит исключать, что Орбан попытается "затянуть" этот вопрос до следующего года. Он может аргументировать его тем, что следует дождаться нового отчета Еврокомиссии по выполнению Украиной своих обязательств.

Украина выполняет все необходимые пункты и будет делать это дальше. Сейчас мяч на поле Европейского Союза, который также должен показать собственную силу. А также то, что политика Путина не может разбалансировать ситуацию в ЕС. Хотя фактически это сейчас делает Орбан,

– подчеркнул Чаленко.

Он добавил. что сегодня Венгрия продолжает выполнять роль "троянского коня" и пытается усидеть на двух стульях. Орбан хочет угодить Путину, но и получить 30 миллиардов евро, от которых сейчас многое зависит. Ведь без этих денег у него могут возникнуть серьезные проблемы внутри своей страны.

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