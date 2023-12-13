Єврокомісія все-таки розморозила 10 мільярдів євро для Будапешту. Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко сказав 24 Каналу, що країна далі підійматиме ставки, адже хоче отримати всі 30 мільярдів, які наразі заблоковані.

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Що робитиме Угорщина далі

Кошти, про які говорить Віктор Орбан, були передбачені для Будапешту політикою згуртування Європейського Союзу. У 2022 році через проблеми з демократією, верховенством права, свободою слова – 22 мільярди євро заблокували. Відтоді країна зробила певні кроки у реформуванні судової системи, але всі процедури до кінця не завершені.

Упродовж цього часу гроші накопичувалися, тому станом на грудень 2023 року Угорщина мала б отримати вже 30 мільярдів євро.

Ми розуміємо, що Угорщина далі блефуватиме, але водночас від країни надходять сигнали про те, що компроміс можливий. Рішення прийматимуть безпосередньо під час засідання, але навіть його підготовка не означає, що ми можемо гарантувати, яким буде голосування Угорщини,

– сказав Ігор Чаленко.

Відтак не варто відкидати, що Орбан спробує "затягнути" це питання до наступного року. Він може аргументувати його тим, що варто дочекатися нового звіту Єврокомісії щодо виконання Україною своїх зобов'язань.

Україна виконує всі необхідні пункти й робитиме це далі. Зараз м'яч на полі Європейського Союзу, який також має показати власну силу. А також те, що політика Путіна не може розбалансувати ситуацію в ЄС. Хоча фактично це зараз робить Орбан,

– наголосив Чаленко.

Він додав. що сьогодні Угорщина продовжує виконувати роль "троянського коня" та намагається всидіти на двох стільцях. Орбан хоче догодити Путіну, але й отримати 30 мільярдів євро, від яких зараз багато чого залежить. Адже без цих грошей у нього можуть початися серйозні проблеми всередині своєї країни.

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