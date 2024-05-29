Почти все страны ЕС выступили за открытие переговоров о вступлении Украины, – источники

В Евросоюзе сейчас есть широкая поддержка, чтобы провести первые межправительственные конференции и открытие переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня. Сейчас послы ЕС анализируют предложение переговорных рамок от Еврокомиссии для Украины и Молдовы.

Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Источник отмечает, что эту идею поддерживают почти все государства-члены Евросоюза.

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ЕС готовится к началу переговоров о вступлении Украины

Европейский Союз выразил широкую поддержку проведению первых межправительственных конференций и открытию переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня.

Почти все государства-члены Евросоюза поддерживают эту инициативу. Сейчас послы ЕС анализируют предложение переговорных рамок, подготовленное Еврокомиссией для Украины и Молдовы.

Однако, по словам источника, одна из стран-членов, а именно Венгрия, выразила требование о внесения существенных изменений в текст относительно Украины.

В частности, это касается прав национальных меньшинств, торговли, борьбы с коррупцией, сельского хозяйства, внутреннего рынка, добрососедских отношений,

– рассказал дипломат, ознакомленный с ходом переговоров.

На этом этапе над предложениями продолжат работу эксперты. Высокопоставленный чиновник ЕС надеется, что в ближайшее время удастся достичь консенсуса на уровне послов Евросоюза.

Какие последние заявления сделала Венгрия относительно Украины