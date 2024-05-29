Почти все страны ЕС выступили за открытие переговоров о вступлении Украины, – источники
В Евросоюзе сейчас есть широкая поддержка, чтобы провести первые межправительственные конференции и открытие переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня. Сейчас послы ЕС анализируют предложение переговорных рамок от Еврокомиссии для Украины и Молдовы.
Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Источник отмечает, что эту идею поддерживают почти все государства-члены Евросоюза.
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ЕС готовится к началу переговоров о вступлении Украины
Европейский Союз выразил широкую поддержку проведению первых межправительственных конференций и открытию переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня.
Почти все государства-члены Евросоюза поддерживают эту инициативу. Сейчас послы ЕС анализируют предложение переговорных рамок, подготовленное Еврокомиссией для Украины и Молдовы.
Однако, по словам источника, одна из стран-членов, а именно Венгрия, выразила требование о внесения существенных изменений в текст относительно Украины.
В частности, это касается прав национальных меньшинств, торговли, борьбы с коррупцией, сельского хозяйства, внутреннего рынка, добрососедских отношений,
– рассказал дипломат, ознакомленный с ходом переговоров.
На этом этапе над предложениями продолжат работу эксперты. Высокопоставленный чиновник ЕС надеется, что в ближайшее время удастся достичь консенсуса на уровне послов Евросоюза.
Какие последние заявления сделала Венгрия относительно Украины
- Правительство Венгрии в своем электронном письме объяснило свою позицию по созданию многолетнего фонда поддержки Украины, отметив, что такая поддержка может приблизить НАТО к конфликту.
- Премьер-министр Виктор Орбан, пытаясь получить поддержку крайне правых избирателей перед выборами в Европарламент в июне, критически высказался относительно Украины и ЕС.
- Орбан заявил, что Запад "в шаге от ввода войск в Украину" и подчеркнул, что не позволит втянуть Будапешт в возможное развертывание западных войск в Украине.