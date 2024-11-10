Путешествие будет длительным: посол Нидерландов высказался о вступлении Украины в ЕС

Посол Нидерландов Алле Дорхаут на форуме Re: Open Zakarpattia отметил, что Украина станет членом Евросоюза. Однако путешествие к этому будет длительным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента издания Varosh.

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Вступление Украины в ЕС

Мы видим, что украинцы преданы делу присоединения к ЕС. Имперская агрессия России только усилила это желание Украины. Нидерланды готовы работать, чтобы помочь Украине в этом. Европейская комиссия отметила, что ожидает перехода к открытию реальных переговоров,

– сказал посол.

Алле Дорхаут указал, что в ЕС видят прогресс Украины, однако понимают, что впереди еще много работы. По его словам, Украина хочет стать членом ЕС и она станет, но это путешествие будет длительным.

"Конец этого путешествия будет определяться тем, когда Украине удастся выполнить Копенгагенские критерии", – указал посол Нидерландов.

По словам Дорхау, Украина имеет хорошие результаты в реформировании судебной системы, отбора новых судей, в борьбе с коррупцией. Впрочем, есть еще "серые" зоны, над которыми надо много работать. В частности, в рамках судебной системы необходимо ставить акцент на подотчетности судей, а бороться с коррупцией надо системно.