Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента видання Varosh.

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Вступ України до ЄС

Ми бачимо, що українці віддані справі приєднання до ЄС. Імперська агресія Росії лише посилила це бажання України. Нідерланди готові працювати, щоб допомогти Україні в цьому. Європейська комісія зазначила, що очікує переходу до відкриття реальних переговорів,

– сказав посол.

Алле Дорхаут вказав, що у ЄС бачать прогрес України, однак розуміють, що попереду ще багато роботи. За його словами, Україна хоче стати членом ЄС і вона стане, але ця подорож буде тривалою.

"Кінець цієї мандрівки буде визначатися тим, коли Україні вдасться виконати Копенгагенські критерії", – вказав посол Нідерландів.

За словами Дорхау, Україна має хороші результати у реформуванні судової системи, відбору нових суддів, у боротьбі з корупцією. Втім, є ще "сірі" зони, над якими треба багато працювати. Зокрема, у рамках судової системи необхідно ставити акцент на підзвітності суддів, а боротися з корупцією треба системно.