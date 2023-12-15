Политический трюк Шольца: как избежали вето Орбана по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Европейский союз во время саммита 14 декабря принял решение о начале переговоров по вступлению Украины в блок. Во время этого лидер Венгрии покинул комнату.

Дискуссия относительно того, начинать ли переговоры о вступлении Украины в Евросоюз шла уже более трех часов, а лидеры все не могли прийти к согласию. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выпить кофе вне комнаты.

Смотрите также Главное препятствие – даже не Орбан: детали голосования в Брюсселе за помощь Киеву

Оппозиция Орбана была безумной

В ответ на нежелание Орбана соглашаться на начало переговоров о расширении Европейского союза Шольц предложил ему покинуть комнату, чтобы оставшиеся могли принять это решение. В то же время, Орбан все равно может сказать, что не голосовал "за".

После того, как двое мужчин побеседовали в кулуарах, Орбан покинул зал. Именно благодаря этому ЕС смогли принять историческое решение после нескольких дней неопределенности из-за невероятной оппозиции премьер-министра Венгрии.

Действия Шольца вызвали удивление

Эта стратегия, которую описали трое чиновников, осведомленных о событиях, вызвала удивление в Брюсселе и за его пределами. Мнение о том, что лидер ЕС должен был покинуть зал, чтобы достичь единогласия, очень необычно. На самом деле официальные лица и дипломаты ЕС на саммите в четверг затруднились сказать, применялся ли такой шаг раньше.

Он использовал старый трюк из своего времени с молодыми социалистами,

– сказал один чиновник на саммите ЕС.

Он имел в виду молодежную организацию Социал-демократической партии Шольца (SPD), в которой канцлер занимал должность замглавы в течение 1980-х годов.

Один чиновник сказал, что позиция Орбана перестала быть столь категоричной после совместного завтрака в четверг с Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Орбан пытался аргументировать свою позицию тем, что комиссия ошиблась в оценке реформ, проведенных в Украине, однако его позиция полностью разбивается о тот факт, что комиссаром, ответственным за расширение, был близкий политический союзник Венгрии.

Орбан неоднократно демонстрировал свою позицию