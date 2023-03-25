Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС: в Будапеште назвали причину

Венгрия не намерена поддерживать вступление Украины в Евросоюз. В Будапеште это аргументировали тем, что школы в Закарпатье якобы в "опасности".

С таким заявлением выступил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. В своем обращении он ссылался на министра иностранных дел Петера Сийярто.

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Венгрия против украинского закона об образовании

Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать евроатлантическую и европейскую интеграцию, поскольку венгерские школы на Закарпатье находятся в "опасности". По его словам, 99 венгерских школ в Украине "находятся под угрозой закрытия" из-за закона об образовании.

Вместе с тем венгерский министр отмечает, что его страна принимает украинских беженцев. Сийярто говорит, что 1300 школ и детских садов стали новым домом для детей и студентов из Украины.

Что известно о Законе об образовании В 2017 году Верховная Рада приняла закон об образовании, не понравившийся Венгрии. В частности, вызвало возмущение Будапешта положение о языке образования – государственном. После получения начального образования (1-4 класса) на украинском языке, например венгерские ученики, вынуждены будут перейти на украинский язык в средних и старших классах.

Орбан намекал, что вступление Украины в ЕС не поддержат

В Офисе венгерского премьер-министра Виктора Орбана намекнули, что не одобрят вступление Украины в Евросоюз без уступок украинскому закону об образовании. По словам чиновника, закон содержит положения, не соответствующие европейским ценностям, в частности, "ограничения по использованию венгерского языка".

Орбан отметил, что Венгрия будет готова поддержать членство Украины только в том случае, если она "обеспечит использование языка закарпатских венгров".

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