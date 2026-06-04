17-месячное вето –все: Венгрия открыла Украине путь к переговорам о вступлении в ЕС, – FT
Венгрия сняла 17-месячное вето, которого придерживалось предыдущее правительство пророссийского Виктора Орбана, и открыла Украине путь к переговорам о вступлении в Европейский Союз благодаря договоренностям между сторонами.
Об этом сообщают Financial Times и Politico.
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Какие решения приняла Венгрия?
По данным издания, все 27 стран Европейского Союза наконец согласовали дальнейшее движение Киева и подготовку к открытию первого переговорного кластера, который касается верховенства права и демократических стандартов.
Такое решение стало возможным после договоренностей Украины и Венгрии относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Официальное начало следующего этапа переговоров может состояться уже 15 июня в Люксембурге.
Politico констатирует, что европейские правительства официально продвинули заявки Украины на членство, поэтому после встречи послов в Брюсселе началась процедура открытия первого переговорного кластера по вступлению страны в ЕС.
В свою очередь представитель председательства Кипра в Совете ЕС назвал подобное решение важным шагом на пути Украины в Европейский Союз. По его мнению, оно также подтверждает приверженность блока политике расширения.
Министр иностранных дел Ирландии Хелен МакЭнти приветствовала продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, назвав это историческим шагом. По ее словам, Киев показал преданность демократии, верховенству права и реформам.
Напомним, ранее премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о договоренностях с украинской стороной относительно расширения языковых, образовательных, культурных и политических прав для около 100 тысяч человек венгерского меньшинства.