Об этом пишет"Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

Что известно о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС?

Во время заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), которое состоялось 17 июля, Венгрия отказалась поддержать начало процедуры открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины. Из-за этого странам-членам Евросоюза не удалось достичь консенсуса, а решение было отложено.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники в ЕС, Будапешт согласился лишь на открытие кластера №3 для Молдовы, однако большинство государств-членов выступило против разделения переговорного процесса Украины и Молдовы.

В ходе заседания участники должны были утвердить результаты скрининга кластеров №2 и №3 для обеих стран и направить Киеву и Кишиневу официальные письма с просьбой предоставить свои переговорные позиции. Однако из-за позиции Венгрии сделать это не удалось.

В результате никакого решения принято не было, а вопрос будет возвращен на рассмотрение в ходе следующего заседания COELA, запланированного на 22 июля. Это будет последняя встреча Рабочей группы перед летним перерывом. Если государства ЕС и на этот раз не достигнут согласия, следующее обсуждение состоится уже после каникул – 1 сентября, когда в Брюсселе возобновят работу эксперты по вопросам расширения Европейского Союза.

Напомним, 14 июля в ходе межгосударственной конференции в Брюсселе Европейский Союз официально открыл для Украины шестой переговорный кластер "Внешние отношения" на пути к вступлению в ЕС. Министр по делам ЕС Ирландии Томас Бирн подчеркнул, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает реформы и уверенно движется к членству в Евросоюзе. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что открытие шестого кластера подтверждает прогресс Украины на пути в ЕС, а уровень согласованности украинской внешней политики с политикой Евросоюза уже составляет 99%.

К слову, ранее СМИ писали, что Венгрия согласилась разблокировать шестой переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в ЕС, касающийся внешних отношений. В то же время Будапешт по-прежнему блокирует открытие еще четырех кластеров, поэтому полноценное продвижение переговорного процесса пока остается невозможным.