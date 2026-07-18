Про це пише "Європейська правда" з посиланням на власні джерела у Брюсселі.

Що відомо про блокування Угорщиною вступу України до ЄС?

Під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), яке відбулося 17 липня, Угорщина відмовилася підтримати початок процедури відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України. Через це країнам-членам Євросоюзу не вдалося досягти консенсусу, а рішення було відкладено.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела в ЄС, Будапешт погодився лише на відкриття кластера №3 для Молдови, однак більшість держав-членів виступила проти розділення переговорного процесу України та Молдови.

Під час засідання учасники мали затвердити результати скринінгу кластерів №2 та №3 для обох країн і надіслати Києву та Кишиневу офіційні листи із запитом надати свої переговорні позиції. Однак через позицію Угорщини зробити це не вдалося.

У результаті жодне рішення не ухвалили, а питання повернуть на розгляд під час наступного засідання COELA, яке заплановане на 22 липня. Це буде остання зустріч Робочої групи перед літньою перервою. Якщо держави ЄС і цього разу не досягнуть згоди, наступне обговорення відбудеться вже після канікул – 1 вересня, коли у Брюсселі відновлять роботу експерти з питань розширення Європейського Союзу.

Нагадаємо, 14 липня під час міждержавної конференції у Брюсселі Європейський Союз офіційно відкрив для України шостий переговорний кластер "Зовнішні відносини" на шляху до вступу в ЄС. Міністр у справах ЄС Ірландії Томас Бірн наголосив, що, попри повномасштабну війну, Україна продовжує реформи та впевнено рухається до членства в Євросоюзі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що відкриття шостого кластера підтверджує прогрес України на шляху до ЄС, а рівень узгодженості української зовнішньої політики з політикою Євросоюзу вже становить 99%.

До слова, раніше ЗМІ писали, що Угорщина погодилася розблокувати шостий переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до ЄС, який стосується зовнішніх відносин. Водночас Будапешт і надалі блокує відкриття ще чотирьох кластерів, тому повноцінне просування переговорного процесу поки залишається неможливим.