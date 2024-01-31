Орбан непублично признавал, что Венгрия не помешает вступлению Украины в ЕС, - СМИ

Виктор Орбан, пожалуй, громче всех оппонирует евроинтеграции Украины. Тем не менее, в СМИ появилась информация о том, что венгерский политик заявлял, что существенных препятствий для вступления Украины в ЕС Венгрия создать не сможет.

О том, что Будапешт не сможет помешать вступлению Украины в ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял весной 2023 года. Это происходило во время дебатов за закрытыми дверями.

Смотрите также Нам нужен Дональд Трамп в Европе, – Орбан цинично высказался о США и войне в Украине

Непубличное заявление Виктора Орбана

По информации издания, во время непубличного заседания парламента Орбан отметил, что, хотя он верит, что Венгрия может достичь определенных результатов, она не сможет создать существенных препятствий для вступления Украины в Евросоюз.

Венгерский премьер указал, что несмотря на возражения Будапешта, членство Украины в ЕС "протолкнут через нас относительно быстро".

Виктор Орбан сообщил участникам встречи, что, согласно данным разведки, США пообещали Киеву, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся до конца 2023 года. Об этом рассказали источники, знакомые с деталями этой встречи.

Как отметили в издании, во время закрытых дебатов Орбан заявил, что Будапешт будет настаивать на том, чтобы Украина восстановила права, которыми венгерское меньшинство пользовалась до 2015 года.

Премьер указал, что никаких других новых предложений по защите меньшинства не примут, поскольку невозможно знать, как эти нормы будут работать на практике.

Евроинтеграция Украины: позиция Венгрии