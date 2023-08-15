В НАТО отреагировали на "предложение" своего представителя "отдать" России часть Украины

В НАТО прокомментировали заявление своего представителя, предполагавшего "обмен" временно оккупированных территорий Украины на ее членство в Альянсе. Другой представитель блока уже высказал официальную позицию.

Позиция НАТО по отношению к Украине четкая и не изменилась. Об этом журналистам сообщил неназванный представитель Североатлантического союза.

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Сколько будет продолжаться поддержка Украины со стороны НАТО

Собеседник заверил в полной поддержке Альянсом государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Он напомнил, что лидеры стран-членов НАТО подтверждали эту позицию на недавнем саммите в Вильнюсе.

Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира,

– сказал представитель НАТО.

По его словам, наше государство должно самостоятельно решать, когда и на каких условиях достичь мира. Также он указал на потребность в договоренностях безопасности, которые бы гарантировали, что не будет повторения российско-украинской войны.

Что этому предшествовало

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен предположил, что Украина якобы сможет получить членство в Альянсе после того, как пойдет России на территориальные уступки. По данным западных СМИ, он считает, что это могло бы стать одним из условий завершения войны.

Это заявление вызвало шквал критики. В МИД Украины назвали такие разговоры совершенно неприемлемыми. Киев подчеркнул, что подобные нарративы играют на руку Кремлю.

Также на это отреагировал советник Андрея Ермака. Михаил Подоляк удивился "предложению" обменять временно оккупированные Россией территории на зонтик НАТО. Представитель Офиса Президента подчеркнул, что страна-агрессорка затем начнет новую войну, если ей не нанесут сокрушительного поражения и не призовут к ответу за военные преступления.

Зачем Украине членство в НАТО