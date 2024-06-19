Будем иметь хорошую договоренность, – Столтенберг о будущем решении по вступлению Украины в НАТО

В Вашингтоне 9 – 11 июля будет проходить Саммит НАТО. Впрочем, члены Альянса уже обсуждают и решают много вопросов по Украине, чтобы озвучить свои решения до его начала.

Соответствующее заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Генсек уверен в положительных договоренностях по Украине.

Смотрите также В ближайшее время НАТО может назначить нового генсека: у кого наибольшие шансы

Решение о членстве Украины в НАТО будет до Саммита

Столтенберг во время конференции напомнил о согласованном Альянсом плане по тренировкам и помощи Украине в области безопасности. Он также надеется на объявление новых пакетов военной поддержки.

Я уверен, что мы также будем иметь формулировки о том, что Украина станет членом Альянса... Точные формулировки, о чем именно мы договоримся, сейчас обсуждаются между членами НАТО, но я уверен, что до саммита мы будем иметь хорошую договоренность о решении,

– отметил Столтенберг.

Он также убежден, что чем сильнее будет военная поддержка НАТО и чем надежнее будут долгосрочные обязательства перед Украиной, тем быстрее закончится война.