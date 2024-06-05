Единственная гарантия не нападения России: политтехнолог проанализировал интервью Байдена об Украине

Президент США Джозеф Байден в интервью TIME рассказал, какой он видит Украину. По его словам, мир означает, что Россия больше никогда не нападет на наше государство, впрочем для этого нам якобы не обязательно быть членами НАТО.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что интервью Байдена трактовали по-разному. Однозначно он отметил, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину.

Смотрите также Кремль угрожает "фатальными последствиями": что для Украины означает разрешение на удары по России

Что означает заявление Байдена

"Глава США отметил, что для мира Украине якобы не нужно вступать в НАТО. Возможно, он прав, но сейчас это единственная гарантия того, что Россия никогда не нападет. Ведь страна-агрессор не нападает на государства, которые являются членами Альянса", – заметил политтехнолог.

Оккупанты только могут угрожать тем, кто хочет туда вступить. Когда-то так было с Грузией, а теперь с Украиной.

В целом в интервью было много интересных деталей. Например Байден хвастается тем, что за 2 месяца до полномасштабного вторжения разговаривал с премьером Финляндии. Тогда страна не слишком хотела вступать в НАТО, но после разговора со шведской стороной изменила мнение.

То есть он в свои заслуги записал, что смог очень быстро договорился со всеми о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс. Байден не просто сказал, что обезопасил, но и укрепил НАТО,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Выглядит так, что с одной стороны одним странам говорят, что можно вступить, а другим якобы не обязательно. Таким образом Байден фактически признает региональное влияние России на одни страны и отсутствие его влияния на другие.

Хотя вполне возможно, что США ведут более сложную игру и хотят создать иллюзию для Владимира Путина якобы Украину не ждут в НАТО. А уже потом, когда все закончится, откроют двери Альянса.

Надо обратить внимание, что все соглашения по безопасности заключают сроком на 10 лет или до вступления Украины в НАТО. Не кажется ли вам, что именно на этот период Украину не планируют принимать в Альянс? А там уже и Путина не будет,

– сказал политтехнолог.

Взаимоотношения США и Украины