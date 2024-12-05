Идут сложные переговоры: могут ли предложить Украине членство в НАТО

Украина усиленно работает над тем, чтобы в конце концов получить членство в НАТО. Пока до этого далеко, но работа продолжается.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев, отметив, что основное намерение – вступление Украины в НАТО. Наше государство рассматривает Альянс и их 5 статью как единственную действенную гарантию безопасности. А соглашения по безопасности не могут быть заменителем НАТО.

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Может ли Украина получить приглашение в НАТО

Как отметил Чернев, сейчас Украина настаивает на приглашении в НАТО. Понятно, что оно не равно членству. Но это важный политический шаг и ответ на наглые требования России.

Приглашение – политический шаг, чтобы убрать с повестки дня вопрос – будет Украина в НАТО или нет. Это нужно, чтобы Россия перестала шантажировать НАТО относительно будущего членства Украины. Предоставление приглашения снимает этот вопрос. И мы понимаем, что между приглашением и членством может быть не один год. Основным условием является завершение войны,

– сказал Чернев.

Сейчас насчет приглашения в НАТО идут сложные переговоры. Интересно, что Украина находилась на разных этапах этого процесса. В определенный период администрация Байден была готова пойти на такой шаг. И все должны были организовать после победы Камалы Харрис.

Но в Соединенных Штатах победил Дональд Трамп. Теперь с его командой ведут переговоры. Не стоит говорить, что он категорически отвергает идею вступления Украины в НАТО.

Из того что я слышал на своем уровне из команды Трампа, то членство Украины в НАТО не является для него красной линией. Идут сложные переговоры. Мы должны убедить, что вступление Украины в НАТО – прагматичный шаг, который позволит достичь долговременного мира в Европе,

– подчеркнул Чернев.