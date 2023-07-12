Есть 2 причины – депутат Европарламента об отсутствии четких условий вступления Украины в НАТО

В результате саммита НАТО в Вильнюсе представители Альянса убрали план действий по членству (ПДЧ), что существенно ускорит процесс вступления. Однако уже возникли разговоры об определенных непонятных условиях для Украины. Но тут ничего страшного не должно быть.

Такое мнение 24 Каналу выразил депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус подчеркивал, что понимает нетерпение Украины из-за отсутствия четких графиков вступления в НАТО. Однако для этого должны быть исполнены условия. Но что это за условия – никто так и не объяснил.

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Почему нет четких условий вступления Украины в НАТО

Как отметил Ауштрявичюс, тут есть внешняя и внутренняя причина. Не стоит воспринимать такую определенную "размытость" в условиях как страх НАТО перед реакцией России. Представители Альянса четко отмечали, что Россия не будет участвовать в переговорах о членстве Украины в организации. Никто не будет "играть" на условиях страны-агрессорки.

Это очень важно. Думаю, все же некоторые высокие чины боятся сформулировать, что Украину будут принимать после войны. "После войны" означает, что мы это сделаем только тогда, когда она закончится. Этого не делают, чтобы избежать лишнего шантажа. Даже от некоторых стран НАТО, которые могут начать поднимать дополнительные вопросы и делать интерпретации типа "а что такое война?", "сколько она еще может продолжаться? и так далее",

– заметил Ауштрявичюс.

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Отказ от ПДЧ и введение Годовой национальной программы, по мнению депутата, показывает, что интеграция Украины с НАТО уже идет успешно. И придет время, когда Украина таки вступит в НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе: коротко