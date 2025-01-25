Украина никогда не будет в НАТО, – Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо продолжает делать провокационные заявления в отношении Украины. В субботу, 25 января, он высказался о вступлении нашего государства в НАТО.

Фицо утверждает, что это якобы никогда не произойдет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality.sk.

Смотрите также Фицо вытащил из шкафа что-то давно испорченное, – МИД относительно заявления о "госперевороте" в Словакии

Фицо считает, что Украина потеряет треть территории

Премьер-министр Словакии заявил, что Украина в "ужасном состоянии".

"Она (Украина – 24 Канал) сегодня в ужасном состоянии и зависит от помощи всего мира", – заявил Фицо.

Политик также считает, что после переговоров между Россией и США Украина якобы потеряет треть территории. Кроме того, на украинской территории будут иностранные войска и она "никогда не вступит в НАТО".

Фицо, к слову, продолжает "решать" вопрос Украины, несмотря на то, что у самого появились проблемы в стране. Там около 100 тысяч человек вышли на протесты против словацких властей.

Они требовали отставки премьера, однако, тот самоуверенно заявил, что в отставку не собирается.