Украина должна стать членом НАТО до конца войны: эксгенсек призвал принять соответствующее решение

Украина продолжает свой путь к вступлению в НАТО. Бывший чиновник Альянса выразил мнение, что наше государство должно стать частью НАТО до окончания войны.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что НАТО на следующем саммите должна предложить Украине вступить в Альянс. По его мнению, этого можно не ждать окончания полномасштабной войны.

Смотрите также Точно знаю, что это не так, – Данилов о заявлении Столтенберга по нехватке снарядов в НАТО

Украина должна стать членом НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО убежден, что, если Украину не пригласили в НАТО до окончания войны, это даст Владимиру Путину "оправдание для бесконечного продолжения войны".

Расмуссен считает, что Альянс должен четко заявить: Украина станет членом НАТО вне зависимости от того, что будет делать Путин.

Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы завершим войну

– сказал он.

Он также убежден, что члены Североатлантического союза могут достичь единства в этом вопросе. По его словам, проблему статьи 5 Североатлантического договора о коллективной самообороне можно решить, ведь один из вариантов – когда действие статьи распространяется только на подконтрольную территорию Украины.

Такое решение, по его убеждению, защитит почти всю территорию Украины и позволит привлечь украинские силы, которые занимаются операциями не на линии столкновения, для давления на оккупационные войска России.

Расмуссен также считает, что промежуток между приглашением Украины в НАТО и ее вступлением туда должен быть как можно короче.

Будет ли Россия нападать на НАТО