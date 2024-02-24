Вопрос не "если", а "когда": генсек НАТО о членстве Украины в Альянсе

Сегодня ровно 2 года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 февраля сделал заявление о членстве нашего государства в Североатлантическом Альянсе.

Вступление страны в Альянс уже вопрос не "если", а вопрос времени. Об этом генсек НАТО рассказал во время обращения по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Вступление Украины в НАТО

"Сегодня исполняется два года, как российские танки вкатились в Украину. Начало крупнейшей войны в Европе после Второй мировой войны. Позвольте мне начать с чествования всех тех храбрых украинцев, которые погибли или были ранены, защищая свою Родину", – отметил он в начале речи.

По его словам, Путин начал войну, потому что хотел закрыть двери перед НАТО и лишить Украину права выбирать собственный путь.

Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. Украина вступит в НАТО, это не вопрос "если", а вопрос "когда",

– подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь добавил, что Альянс продолжит поддерживать Украину ради "вашей и нашей безопасности".

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