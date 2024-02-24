Вопрос не "если", а "когда": генсек НАТО о членстве Украины в Альянсе
Источник:NATO
Сегодня ровно 2 года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 февраля сделал заявление о членстве нашего государства в Североатлантическом Альянсе.
Вступление страны в Альянс уже вопрос не "если", а вопрос времени. Об этом генсек НАТО рассказал во время обращения по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.
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Вступление Украины в НАТО
"Сегодня исполняется два года, как российские танки вкатились в Украину. Начало крупнейшей войны в Европе после Второй мировой войны. Позвольте мне начать с чествования всех тех храбрых украинцев, которые погибли или были ранены, защищая свою Родину", – отметил он в начале речи.
По его словам, Путин начал войну, потому что хотел закрыть двери перед НАТО и лишить Украину права выбирать собственный путь.
Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. Украина вступит в НАТО, это не вопрос "если", а вопрос "когда",
– подчеркнул Столтенберг.
Генеральный секретарь добавил, что Альянс продолжит поддерживать Украину ради "вашей и нашей безопасности".
Перспективы Украины присоединиться к "семье Альянса"
- Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Наше государство ожидало получить приглашение на вступление в Альянс во время летнего саммита в Вильнюсе, однако этого не произошло.
- Зато страны НАТО согласовали итоговое коммюнике по Украине. Они примут наше государство к себе без ПДЧ (плана действий по членству). Кроме того, страны "Большой семерки" подписали декларацию о поддержке Украины. Они обязались оказывать необходимую помощь для поддержки ее способности давать отпор врагу.
- Недавно, представитель Госдепа США Даниэл Сайзек отметил, что члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... видимо, после войны".
- Также добавил, что ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената, чтобы проводить реформы в Украине. Пока же приоритетом является оказание помощи для защиты от российской агрессии.