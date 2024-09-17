Политолог, заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков рассказал 24 Каналу, что в Альянсе задействована большая бюрократическая система для решения соответствующих вопросов. В то же время в США считают, что Украина имеет потенциал стать "сильнейшим союзником в НАТО".

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Это огромный риск для Альянса

Украина стремитсяхочет вступить в НАТО, но со стороны наших западных союзников, по мнению политолога, политической воли не хватает. Это не наша проблема, потому что Украина сегодня является самой мощной армией на континенте, которая имеет реальный боевой опыт.

Это вопрос исключительно политический. Нам говорят, что "Украина – коррумпированное государство". Это действительно правда, но это немного искаженная картинка реальности. Потому что при всем уважении к Болгарии или Черногории – замечательных стран, но не менее коррумпированных, чем Украина. Однако их интеграция в НАТО почему-то ни у кого не вызывает вопросов,

– заметил он.

На Западе решения принимают через бюрократические институты, и перед тем должны состояться определенные процессы. Они не принимают спонтанные решения, потому что просчитывают огромное количество рисков.

Принятие Украины в НАТО для них – огромный риск потенциальной эскалации с Россией. В Альянсе этого боятся. Согласно плану защиты Польши, она должна сначала отдать большую часть территории, прежде чем НАТО будет готов ее защищать,

– объяснил Бронжуков.

Вопрос в том, по его словам, насколько жизнеспособен Альянс в сегодняшних условиях, потому кроме России есть другие угрозы – на Ближнем Востоке, или потенциально – в Юго-Восточной Азии.

Слабость, которую демонстрирует НАТО в вопросах Украины и других контекстах, подстрекает авторитарные страны под руководством Китая к более активным действиям,

– подчеркнул он.

Все это выльется в то, что страны, которые сейчас находятся на втором плане, будут вынуждены попробовать свои возможности для того, чтобы установить личное господство в геополитическом пространстве.

НАТО сейчас пытается сделать шаг назад для того, чтобы успокоить ситуацию, однако на самом деле еще более ускоряет собственные потенциальные проблемы,

– подчеркнул Артем Бронжуков.

Обратите внимание! Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что Украина может вступить в НАТО даже если не восстановит территориальную целостность в пределах границ 1991 года. Наша страна, по его мнению, может стать членом Альянса даже если будет "разграничение, даже админграница", то его можно считать временным и принимать Украину в НАТО на той территории, которую она в то время будет контролировать.