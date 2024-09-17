Політолог, заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, що в Альянсі залучена велика бюрократична система для розв'язання відповідних питань. Водночас у США вважають, що Україна має потенціал стати "найсильнішим союзником у НАТО".

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Це величезний ризик для Альянсу

Україна прагне вступити в НАТО, але з боку наших західних союзників, на думку політолога, політичної волі не вистачає. Це не наша проблема, тому що Україна сьогодні є найпотужнішою армією на континенті, яка має реальний бойовий досвід.

Це питання виключно політичне. Нам кажуть, що "Україна – корумпована держава". Проте це трохи спотворена картинка реальності. Тому що при всій повазі до Болгарії чи Чорногорії – чудових країн, але не менш корумпованих, ніж Україна. Проте їхня інтеграція в НАТО чомусь ні в кого не викликає питань,

– зауважив він.

На Заході рішення ухвалюють через бюрократичні інститути, і перед тим мають відбутися певні процеси. Вони не ухвалюють спонтанні рішення, тому що прораховують величезну кількість ризиків.

Прийняття України в НАТО для них – величезний ризик потенційної ескалації з Росією. В Альянсі цього бояться. Відповідно до плану захисту Польщі, вона має спочатку віддати велику частину території, перш ніж НАТО буде готовий її захищати,

– пояснив Бронжуков.

Питання в тому, за його словами, наскільки життєспроможний Альянс у сьогоднішніх умовах, тому окрім Росії є інші загрози – на Близькому Сході, або ж потенційно – у Південно-Східній Азії.

Слабкість, яку демонструє НАТО в питаннях України та інших контекстах, підбурює авторитарні країни під проводом Китаю до активніших дій,

– наголосив він.

Все це виллється в те, що країни, які зараз перебувають на другому плані, будуть змушені спробувати свої можливості для того, щоб встановити особисте панування в геополітичному просторі.

НАТО зараз намагається зробити крок назад для того, щоб заспокоїти ситуацію, проте насправді ще більш прискорює власні потенційні проблеми,

– підкреслив Артем Бронжуков.

Зверніть увагу! Президент Чехії Петр Павел висловив думку, що Україна може вступити до НАТО навіть якщо не відновить територіальну цілісність в межах кордонів 1991 року. Наша країна, на його думку, може стати членом Альянсу навіть якщо буде "розмежування, навіть адмінкордон", то його можна вважати тимчасовим і приймати Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме.