Россия напала бы на Украину раньше, если бы та начала движение в НАТО в 2008, – Меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Россия могла развязать войну против Украины раньше. Это могло бы произойти, если бы Украина начала свое движение в НАТО в 2008 году.

Меркель заявила об этом накануне выхода своих мемуаров, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также "Я сделала все, что могла": Меркель не жалеет о своих решениях по "Северному потоку-2"

Что известно о заявлении Меркель

В интервью изданию бывшая канцлер Германии защищала свои политические решения, которые приняла во время пребывания в должности. По ее словам, если бы Украина продолжила путь в НАТО, война началась бы раньше и была хуже, чем сейчас.

Мне абсолютно понятно, что президент Путин не стоял бы в стороне и не наблюдал бы за тем, как Украина вступает в НАТО. И тогда Украина как страна, безусловно, не была бы такой подготовленной, как в феврале 2022 года,

– убеждена Меркель.

Она также отметила, что нужно сделать все возможное, чтобы Кремль не использовал ядерное оружие. Меркель призвала не бояться России. Однако признала, что она является одной из крупнейших ядерных держав.

Ранее Меркель возмутилась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине. Бывшая канцлер заявила, что предупреждала мир о нападении Путина и не считает себя причастной к началу войны.