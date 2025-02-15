Путину это не понравится: на Мюнхенской конференции обсуждают альтернативу НАТО для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности неоднократно поднимался вопрос о гарантиях безопасности для Украины в виде ее членства в НАТО. В то же время Владимир Зеленский отметил, что Дональд Трамп не готов говорить о вступлении нашей страны в Альянс.

Такую же позицию занимают и некоторые европейские страны, как отметил ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, находящийся в Мюнхене. К слову, Трамп накануне заявил, что на сегодня не видит возможности, при которой Россия позволит Украине присоединиться к НАТО.

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Есть страх эскалации

Ткие отметил, что сегодня США имеют еще более жесткую позицию против членства нашей в Альянсе, чем до победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Однако даже тогда против членства Украины выступала, например, Германия – одно из ключевых европейских государств – и другие влиятельные европейские страны.

Поэтому и не рассматривался такой вариант в качестве предоставления гарантий безопасности Украины. Об этом говорил Генсек НАТО Марк Рютте, подчеркивая, что не было договоренности о том, что Украину возьмут в Североатлантический альянс в обмен на прекращение огня.

Обратите внимание! Президент Украины, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что Соединенные Штаты никогда не хотели видеть Украину в НАТО. Это, по его словам, "вопрос к политике США". Однако это не означает, что Украина не изменит эту политику.

Соответственно во время Мюнхенской конференции этот вопрос, как сказал ведущий, серьезно не обсуждается из-за того, что есть опасения относительно эскалации со стороны России и что Путину это не понравится.

Однако сейчас обсуждается альтернативный вариант. Речь идет о введении в Украину европейских миротворцев, которые не будут находиться в рамках миссии НАТО. Однако нужно, чтобы они могли воевать за Украину в случае нападения со стороны России. В противном случае Путин сможет снова атаковать,

– объяснил Даниэль Ткие.

Если миротворцы не будут иметь мандат на конкретное участие в боевых действиях, то в случае наступления оккупантов, по его словам, в этой миссии не будет смысла.

Отметим, что республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае нового наступления России, произойдет немедленное вступление Украины в НАТО. По мнению Грэма, если до Путина будет доведено, что такое произойдет, он не решится еще раз вторгнуться на территорию Украины.