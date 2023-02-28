Нужно подумать 10 тысяч раз, – Орбан оскандалился заявлением об Украине и НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО рано или поздно встанет. Однако нужно подумать 10 тысяч раз, принимать ли такое решение.

Об этом Орбан заявил 27 февраля на первом заседании весенней сессии парламента Венгрии. Глава правительства должен был его открыть, но опоздал, поэтому выступал последним.

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Орбан оскандалился заявлением об Украине и НАТО

Орбан заявил, что НАТО обеспечивает безопасность и является вопросом национальной стратегии Венгрии. Однако он не в восторге от всего происходящего в Альянсе.

По словам венгерского премьера, рано или поздно встанет вопрос вступления Украины в НАТО.

Мы должны десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток, чтобы это не втянуло Венгрию в войну.

– заявил Орбан.

В то же время он добавил, что это предупреждение не касается вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

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Орбан поддержал "мирный план" Китая

По словам премьера Венгрии, очевидно, что цены в стране не вернутся до довоенного уровня. В частности, он отметил возросшую втрое стоимость газа.

"Война плоха для украинцев, россиян, венгерского народа, для Европы, и все очевиднее, что она плоха для всего мира", – добавил Орбан.

Глава венгерского правительства также поддержал "мирный план", который предложил Китай. Кроме этого, он согласился с оппозиционными партиями в том, что между Венгрией и Россией должна быть еще какая-то страна.

Следует заметить, что оппозиция своеобразно отреагировала на речь Орбана. В частности, депутаты националистической праворадикальной партии "Йоббик" спросили его, какие четыре округа Венгрия отдала бы россиянам, если бы воевала с Кремлем.

Возможно ли, что венгерский премьер-министр является агентом России? Вы, в сущности, поддерживаете мир убийцы. Вы действительно хотите, чтобы Украина сдалась. Позорное мышление и позорное поведение,

– заявил лидер "Демократической коалиции" Ференц Дюрчань.

В свою очередь, по мнению партии "Диалог для Венгрии", давление и пропаганда кремлевского диктатора Владимира Путина настолько сузили пространство для маневра Орбана, что премьер-министр идет против воли собственных избирателей, когда не голосует за новые санкции ЕС и не решается сказать, что президент России является агрессором.