Вступление Украины в НАТО поможет безопасности Запада: какие варианты у Киева
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит альянса, который состоится в июле в Вильнюсе. Украина возлагает большие надежды на саммит и надеется на конкретные решения относительно членства.
Членство Украины в НАТО станет существенным усилением блока на восточном фланге. Об этом 24 Каналу заявил публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.
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Де-факто Украина уже член НАТО
Он добавил, что Украина двигается в НАТО благодаря победам над главным геополитическим противником альянса. 70 лет назад НАТО создавалась с целью противодействия СССР/России, но теперь эту задачу выполняет Украина. Вступление в альянс будет обеспечивать не безопасность Украины, как считалось ранее, а безопасность всей Европы.
"Другой такой армии, способной противостоять России, в Европе нет. Де-факто, Украина уже член НАТО, судя по функциям, которые она выполняет и какое вооружение получает. Единственный нюанс – это то, что на Украину не распространяется 5-я статья НАТО о коллективной безопасности", – заявил Пионтковский.
Андрей Пионтковский о вероятности вступления в НАТО: смотреть видео
Есть разные формы обеспечения безопасности
Он также прокомментировал откровенное нежелание Венгрии содействовать вступлению Украины в НАТО. В нынешней ситуации для альянса будет более полезно членство Украины, а Венгрию могут "попросить на выход".
"В конце концов, есть другие механизмы коллективной безопасности. Например, предоставление статуса "главного союзника США не из стран НАТО", как Израиль или Южная Корея. Или Швеция – еще не член НАТО, но уже имеет гарантии защиты от ряда стран членов альянса от возможного нападения России", – подчеркнул публицист.
Пионтковский считает, что Украине необходимо от НАТО готовность альянса принять участие в отражении возможного нового нападения России.
Если Россия снова развяжет войну – не ждать самолеты F-16, а чтобы самолеты уже с готовыми экипажами прилетели и уничтожили российскую группировку. Этого можно достичь получением гарантий, скажем, от 29 стран НАТО без участия Венгрии,
– добавил он.
Украина стремится к вступлению в НАТО
- 20 апреля в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
- Генсек НАТО заявил, что будущее Украины в НАТО и члены Альянса с этим согласны. Также он добавил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопросы членства Украины и гарантии безопасности для нее.
- Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.