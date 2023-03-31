НАТО уже на пороге Украины, – политолог о ратификации вступления Финляндии

Финляндия прошла долгий путь вступления в НАТО. В 20 веке никто и не мог подумать, что страна – сосед России когда-нибудь окажется в Североатлантическом альянсе.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Николай Давидюк. Он добавил, что вступление Финляндии стало возможным благодаря борьбе Украины.

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Украина помогла вступить Финляндии в НАТО

По его словам, в прошлом веке никто не верил, что Финляндия, граничащая с СССР, а сейчас с Россией, станет членом НАТО. Но полномасштабное вторжение России в Украину и то, что наша страна достойно отражает его, сделало возможным этот шаг.

"Видим, какова реакция России - никто не нанес ядерный удар по Хельсинки, не подвел армию к границам страны. Безногая и безрукая Россия не может сопротивляться естественным вещам. Финны нам очень помогают в этой войне и они хороший пример того, как воспользоваться своей победой над Россией", – отметил Давидюк.

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Он рассказал, что Финляндия хороший пример, как из сырьевого государства стать известной на весь мир технологической страной, а вступление страны в НАТО стало возможным благодаря упорному сопротивлению украинцев.

Не прикрыли бы мы, они не стали бы членами НАТО. Но и они не сидели сложа руки, не думали помогать ли Украине, или не помогать, а взяли и сделали это,

– добавил политолог.

На пороге вступление Швеции

Николай Давидюк отметил, что было бы символично, если бы Украина вступила в НАТО после Финляндии и Швеции и стала 33 страной в альянсе. Он уверен, что вступление Швеции также реально.

"Мы сейчас изучаем кампанию, которая ведется против Эрдогана в Турции. По всей вероятности, он не сможет выиграть эти выборы. После этого новый парламент может проголосовать за вступление Швеции. Даже Столтенберг (генеральный секретарь НАТО – 24 Канал) об этом намекнул, мол, до лета еще есть время и никто перед Швецией дверь не закрывает», – подчеркнул он.

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