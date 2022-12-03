Еще неизвестно, в каком виде НАТО будет после войны – политолог о заявлении Столтенберга

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после завершения войны вступление Украины в НАТО только начнут обсуждать. Однако после нашей победы риторика по этому вопросу может измениться.

Украина будет решать, когда станет одной из важных стран в новой системе безопасности и кого принимать. Такое мнение 24 каналу озвучил американский политолог Рамис Юнус.

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Никакие вопросы не будут решаться без Украины

По его словам, скорость принятия нашего государства в НАТО изменится. Россия пугала Запад, мол, Украина не должна быть членом Альянса, однако после нашей победы эти устрашения не будут работать. Итак, главное: победить страну-агрессора в войне, а затем эти вопросы будут решаться автоматически.

Еще неизвестно, в каком виде (после войны – 24 канал) функционально будет НАТО или Евросоюз,

– заметил политолог.

По его мнению, в новой системе безопасности никакие экономические или военные вопросы не будут решаться без Украины. Кроме того, уже сейчас есть огромная поддержка нашего государства всем цивилизованным миром.

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Наша страна восстановится как феникс

Юнус подчеркнул, что не зря наши партнеры готовят почву для трибуналов и репараций. Это свидетельствует о подготовке плана Маршала для Украины после завершения войны.

Украина будет восстанавливаться как феникс,

– подчеркнул политолог.

Так, если проигравшая фашистская Германия стала одним из лидеров мира, то нашему государству, которое борется с современным фашизмом, будут помогать восстанавливаться вдвое больше. К тому же в этом вопросе есть сильный моральный фактор.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн признал, что его страна также виновата в развязывании войны Россией против Украины. В первую очередь из-за строительства российского газопровода "Северный поток-2".

В то же время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что пока никаких переговоров между нашим государством и страной-агрессором не должно быть. По мнению Юнуса, Германия испытывает вину перед Украиной, поэтому после войны будет "откупаться деньгами".

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Следует изменить ряд международных организаций

Юнус отметил, что после войны нужно будет изменить ряд международных организаций, которые создавались по старым правилам и сегодня доказали свою неэффективность, а вместо этого построить новые. В частности, речь идет о НАТО, ООН и ОБСЕ. А диктовать правила должна страна-победитель и ее союзники.

"Так же, как сегодня переговоры без Украины невозможны, так и новая система безопасности на европейском континенте без Украины точно невозможна. Это аксиома", – подытожил политолог.